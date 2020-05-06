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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مناقشة الاجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا في أبين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 مايو 2020
متابعات_ الخليج 365
ترأس محافظ محافظة ابين رئيس لجنة الطوارئ الخاصة بمواجهة فيروس كورونا بالمحافظة اللواء الركن أبوبكر حسين سالم، اليوم، اجتماعاً لمناقشة جهود واجراءات مجابهة وباء كورونا، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.
وشدد المحافظ على أهمية الاستمرار في عمليات النظافة والرش والتطهير والتعقيم، ومنع انتشار الاوبئة، ورفع الجاهزية الطبية والبشرية، اضافة الى رفع التقارير اليومية من مركز الترصد الوبائي.
واكد المحافظ على ضرورة تكثيف عمليات التوعية والتباعد الاجتماعي، والالتزام بالإجراءات الوقائية.
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