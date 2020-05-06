شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تنفيذ أنشطة رمضانية لأسر الأيتام في عدد من المحافظات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الانسانية، اليوم، عدد من البرامج والأنشطة الرمضانية ضمن مشروع "بذرة أمان" لحماية ورعاية أسر الأيتام في مناطق النزاع باليمن، والتي ينفذها في خمس محافظات ائتلاف الخير.



ووفقا لوكالة سبأ الشرعية ، أوضح المدير التنفيذي لائتلاف الخير المهندس فهمي بن منصور، بأن الأنشطة تأتي تزامنا مع شهر الخير والبركة وإحياء لقيم التكافل ورسم البسمة في وجوه الأيتام..مشيرا إلى تنفيذ عدد من المبادرات الخاصة بشهر رمضان المبارك والموجهة لجميع الأسر المستهدفة بالمشروع في محافظات مأرب والبيضاء والجوف وعدن والحديدة، من ضمنها برنامج تفطير الصائم، عبر توزيع الوجبات الجاهزة لبيوت أسر الايتام، إلى جانب توزيع السلة الغذائية..لافتاً الى انه يجري الإستعداد لتسليم الأسر المستهدفة هدية وكسوة العيد،و"الدعم النفسي لأسر الأيتام" وتنفيذ عدد من المسابقات والألعاب الترفيهية.

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