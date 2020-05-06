مراسل "الخليج 365" لإذاعة حلم FM بالمكلا: استخفاف المواطن بكورونا سيكلفه حياة مجتمع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 مايو 2020

الخليج 365 - المكـلا

أكد مراسل “الخليج 365“ أن استخفاف المواطن اليمني بجائحة كورونا، سيتسبب في إبادة مجتمع بأكمله خلال فترة قصيرة، في حال تفشى الفيروس.



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وقال مراسل “الخليج 365“، عبدالله محسن الشادلي، لإذاعة حلم FM بالمكلا: "إننا نعيش في مجتمع محافظ على العادات في المصافحة والعناق، والتي هي من أهم الوسائل التي من شأنها أن تزيد من تفشي الوباء واستفحاله لاحقا في البلاد.

وأضاف الشادلي، ليس بالضروري أن نتأكد من الحالات المصابة بالمرض بأنفسنا، لأن التصدي له في الوقت الراهن أهم من انتظار هجومه علينا.

واختتم الشادلي حديثه بالقول: "الوباء ليس مروعا جدا، فنسبة الشفاء منه بفضل الله تتفوق على نسبة الوفاة، لكن الحذر واجب، وينبغي اتباع الارشادات الصحية لتجنب حدوث أي إصابة".