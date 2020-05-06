- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مراسل "الخليج 365" لإذاعة حلم FM بالمكلا: استخفاف المواطن بكورونا سيكلفه حياة مجتمع والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 مايو 2020
الخليج 365 - المكـلا
أكد مراسل “الخليج 365“ أن استخفاف المواطن اليمني بجائحة كورونا، سيتسبب في إبادة مجتمع بأكمله خلال فترة قصيرة، في حال تفشى الفيروس.
وقال مراسل “الخليج 365“، عبدالله محسن الشادلي، لإذاعة حلم FM بالمكلا: "إننا نعيش في مجتمع محافظ على العادات في المصافحة والعناق، والتي هي من أهم الوسائل التي من شأنها أن تزيد من تفشي الوباء واستفحاله لاحقا في البلاد.
وأضاف الشادلي، ليس بالضروري أن نتأكد من الحالات المصابة بالمرض بأنفسنا، لأن التصدي له في الوقت الراهن أهم من انتظار هجومه علينا.
واختتم الشادلي حديثه بالقول: "الوباء ليس مروعا جدا، فنسبة الشفاء منه بفضل الله تتفوق على نسبة الوفاة، لكن الحذر واجب، وينبغي اتباع الارشادات الصحية لتجنب حدوث أي إصابة".
كانت هذه تفاصيل خبر مراسل "الخليج 365" لإذاعة حلم FM بالمكلا: استخفاف المواطن بكورونا سيكلفه حياة مجتمع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.