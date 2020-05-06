شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إسقاط طائرة "مُسيَّرة" حوثية في مطارح نخلا بمحافظة مأرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تمكنت قوات الجيش الوطني، اليوم الأربعاء، 06/أيار/2020، من إسقاط طائرة مسيرة حوثية في محافظة مأرب شرقي اليمن.



وأكدت مصادر عسكرية أن الجيش أسقط الطائرة الحوثية، في أجواء "مطارح نخلا".

هذا واستخدمت مليشيا الحوثي بكثرة الطائرات المسيرة في الآونة الأخيرة

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