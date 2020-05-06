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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل:منظمة الصحة العالمية ترعب ابناء 10 محافظات يمنية وتؤكد بانهم مهددون بالانقراض..ليس فقط بسبب كورونا ولكن لسبب اخر اشد فتكا من الفيروس القاتل



اطلقت منظمة الصحة العالمية تحذير شديد اللهجة للحوثيينوالشرعية من ان فيروس كورونا ربما يتسبب في انقراض نصف الشعب اليمني بسبب الاوضاع الصحية المتردية وعدم الاهتمام بهذا الجانب.

وقالت المنظمة ان هطول الامطار سيضاعف الخطر بسبب انتشار الاوبئة التي ستشمل عدد من المحافظات اليمنية ستهطل عليها الامطار بغزارة كثيفة.

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عاجل:منظمة الصحة العالمية ترعب ابناء 10 محافظات يمنية وتؤكد بانهم مهددون بالانقراض..ليس فقط بسبب كورونا ولكن لسبب اخر اشد فتكا من الفيروس القاتل

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واكد الخبير في المنظمة دوبيلو كوستا ان اليمن لا يوجد لديها الاجهزة اللازمة ولا المتخصيين في هذا الفيروس ومما سيزيد الطين بلة هي الامطار الغزيرةوالمستمرة والتي لا تجرف المنازل فقط ، بل انها تخلق بيئة قاتلة اشد فتكا من فيروس كورونا وقد تتسبب الحمى وغيرها الامراض في القضاء على عدد هائل من ابناء المحافظات الجنوبية والشمالية .

وبات على سكان نصف المحافظات اليمنية الاستعداد للمخاطر التي تستهدف مناطقهم في القريب العاجل ، بعد أن توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم، هطول المزيد من الأمطار المتفاوتة الشدة يكون بعضها غزير، وترافقها العواصف الرعدية خلال الـ 24 ساعة المقبلة على عدد من محافظات الجمهورية.

وأوضح المركز في نشرة تحذيرية أن الأمطار ستشمل أجزاء متفرقة من المحافظات الجبلية من صعدة شمالاً حتى لحج وتعز جنوباً مع احتمال امتدادها شرقاً إلى أجزاء من الصحاري والهضاب الداخلية لمحافظات الجوف مأرب، البيضاء، شبوة وحضرموت.

كما يتوقع أن تشمل الأمطار سواحل محافظات حجة، الحديدة ، تعز، لحج وصولاً إلى سواحل محافظتي عدن وأبين والمناطق الداخلية المحاذية لها.

المركز حذر وبشدة المواطنين من تدفق السيول في الشعاب والوديان، ونصح بعدم المجازفة في عبور الأودية أو التواجد فيها أو بالقرب منها حفاظاً على الأرواح والممتلكات.

ودعا إلى عدم استخدام الهواتف النقالة وإطفاء كافة الأجهزة الكهربائية والاحتماء في أماكن آمنة أثناء العواصف الرعدية، كما نبه سائقي المركبات في الطرقات والمنحنيات الجبلية من الانهيارات الصخرية والطينية ومن التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب هطول الأمطار أو الضباب والشابورة المائية.

وأشار المركز إلى أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ 24 ساعة الماضية، بلغت في ريمة وعمران 31 ملم، صعدة 23 ملم، إب 19.7 ملم، المعافر 9.7 ملم، ذمار 6.5 ملم، الكدن 6.4.

وذكر أن أمطاراً متفاوتة الشدة هطلت على العديد من المحافظات الجبلية والصحارى والهضاب الداخلية كانت بعضها غزيرة وخارج نطاق محطات الرصد الجوي خاصة في البيضاء، الجوف، مأرب، شبوة، الضالع، لحج، وحضرموت.