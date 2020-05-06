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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل:المملكة تباغت الجميع وتصعق الشيخ ياسر العواضي وكل شيوخ البيضاء بطلب صادم لا يخطر على البال ولم يتوقعه احد ابدا..لن تصدق ماذا طلبت المملكة

تدخلت المملكة المتحدة ( بريطانيا ) في خط المواجهة بين الشيخ ياسر العواضي مع الحوثيين .

وايد سفير المملكة المطالب الحوثية قائلا ان قضية مقتل الفتاة جهاد الاصبحي المحاكم وليس ساحات القتال .

و طالب السفير البريطاني في اليمن، مايكل آرون المليشيا الحوثية الموالية لإيران، وقبائل البيضاء اليمنية، إلى ضبط النفس، ووقف التحشيد المسلح، داعيًا إلى إحالة القضية إلى المؤسسة القضائية لتأخذ العدالة مجراها وتجنبًا للقتال، بحسب ما جاء في حسابه في تويتر.

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عاجل:المملكة تباغت الجميع وتصعق الشيخ ياسر العواضي وكل شيوخ البيضاء بطلب صادم لا يخطر على البال ولم يتوقعه احد ابدا..لن تصدق ماذا طلبت المملكة

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تغريدة السفير البريطاني، أثارت العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، والذين طالبوه بالتوقف عن هذا الحديث بعد أن رفضت المليشيا الحوثية تحكيم العقل، والرجوع للقانون، والتي تعتبر أنها ومليشياتها فوق كل شي.

ورد عليه، صاحب حساب، يدعى محمد علي علاو، أن قبائل البيضاء مع رأي السفير البريطاني، ولكن الحوثيين يرفضون تسليم القتلة إلى القضاء للتحقيق والمحاكمة مع أن القضاء تحت سيطرتهم غير المشروعة.

وتساءل الكثير من خلال ردودهم على تغريدته، عن أي مؤسسة قضائية يتحدث بها، لا سيما وأن الحوثيية عبارة عن عصابة إجراية عنصرية منفلته، تختطف القضاء، ولا يمكن أن تنصر المظلومين.

العقيد يحيى أبو حاتم، في رده على السفير، بالقول، إن المؤسسة القضائية التي حكمت بالإعدام على الصحفيين أو المختطفين أو على رئيس الجمهورية وعلى النواب، لا يمكن أن تكون مؤسسة نزيهة وعادلة.

من جانبه نفى الشيخ الخضر الأصبحي، الثلاثاء 5 مايو 2020 ، ما نشره القيادي الحوثي حسين العزي بخصوص الاتفاق بين الحوثيين وقبائل آل عواض في البيضاء( جنوب شرق) اليمن.

وقال الشيخ الأصبحي في مقطع فيديو، إن ماتم الاتفاق عليه هو تسليم الجناة والإفراج عن المختطفين وإعادة المنهوبات وتشكيل لجان مشتركة للتحقيق في الحملة الأمنية التي خرجت وما أسباب خروجها.

مبينا أن التاريخ الذي قال الحوثيون أنهم اجتمعوا فيه مع الشيخ الأصبحي خاطئ ومنوها لهم أنه شهر كريم لايجوز الكذب عليه.

واتهم حسين العزي الشيخ الأصبحي بالتراجع عن الاتفاق المبرم بضغط من الأخ ياسر العواضي حسب قوله معتبرا أن قد تم الاتفاق على حل القضية بين الطرفين وهذا ما نفاه الشيخ الأصبحي في هذا الفيديو.

وأكد أنه لا نقاش في أي موضوع جديد؛ إلا تحقيق المطالب ومنها تسليم الجناة، وبعدها يمكن الخوض في أي حديث في التحكيم، لا سيما وأن المليشيا الحوثية أعابوا البنت جهاد الأصبحي وغدورها، وفقا للتسجيل المصور.



