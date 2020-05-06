وفود قبلية تصل "ردمان"... - مشائخ ووجهاء البيضاء يؤكدون وقوفهم صفاً واحداً في مواجهة مليشيا الحوثي

أكد مشائخ ووجهاء محافظة البيضاء، وقوفهم صفاً واحداً في مواجهة ميليشيا الحوثي الانقلابية وانتهاكاتها المستمرة ضد أبناء المحافظة .



جاء ذلك في البيان الصادر عن اللقاء الموسع الذي عقد الثلاثاء، في محافظة مأرب، برئاسة محافظ المحافظة، اللواء الركن، ناصر الخضر السوادي، وضم عددا من مشائخ ووجهاء محافظة البيضاء للوقوف امام اخر المستجدات بمحافظة البيضاء، وفق وكالة "سبأ" الرسمية



وشدد البيان على وقوف قبائل البيضاء مع كل من يقاوم الميليشيات الانقلابية واستعدادهم الكامل لنصرة اي مظلوم في المحافظة .. داعياً القبائل الى رفد الجيش الوطني بالمقاتلين وتعزيز كافة جبهات القتال بالمحافظة لمواجهة مليشيات الحوثي.



ودان البيان جرائم مليشيات الحوثي في محافظة البيضاء وانتهاكاتها بحق المدنيين والتي تسبب أخرها في إستشهاد المواطنة، جهاد احمد محمد الاصبحي بعد قيام الميليشيات باقتحام منزلها في مديرية الطفة .



ودعا البيان الحكومة والتحالف العربي الى مناصرة الجيش الوطني وقبائل البيضاء في حربهم ضد مليشيات الحوثي، والإسراع في عملية تحرير محافظة البيضاء، التي أصبحت متهيئة لطرد مليشيات الحوثي بعد تزايد الانتهاكات بحق أبنائها.



في السياق قالت مصادر محلية، إن مسلحين قبليين توافدوا إلى منطقة درمان استجابة للنكف القبلي الذي اطلقه والد الشهيدة"جهاد" و مشائخ المنطقة.



بالتزامن أشارت مصادر إعلامية عن دفع المليشيا الحوثي عشرات الأطقم والمدرعات إلى أطراف المنطقة في مقدمة لمواجهة أبناء القبائل الذين أعلنوا النكف القبلي والتحشيد لمواجهة الحوثيين.

