التحالف يجدد قصفه أهدافا للمليشيا في خولان بصنعاء

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 مايو 2020 الخليج 365 ـ صنعاء قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الأربعاء، 06/أيار/2020، أهدافا للحوثيين في صنعاء. Advertisements وقالت مصادر محلية إن مقاتلات التحالف شنت 4 غارات على أهداف حوثية في منطقة العرقوب بمديرية خولان شرقي صنعاء. ولم ترد على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف

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