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وفاة المصاب الوحيد بفيروس كورونا في مدينة تعز

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 مايو 2020

وفاة المصاب الوحيد بفيروس كورونا في مدينة تعز

متابعات_ الخليج 365

أكدت مصادر طبية وفاة المصاب الوحيد بفيروس كورونا في محافظة تعز جنوب غربي اليمن.

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وذكرت المصادر أن المريض توفي، اليوم الأربعاء، 06/أيار/2020، بمضاعفات كورونا.

 

وكانت اللجنة الوطنية العليا لمكافحة وباء كورونا أعلنت في الثاني من الشهر الجاري تسجيل أول إصابة بالفيروس في محافظة تعز

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