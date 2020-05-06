الصليب الأحمر يرسل مساعدات طبية إلى اليمن لمواجهة كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 مايو 2020

الخليج 365 ـ متابعات

أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إرسال طائرة محملة بالمساعدات الطبية إلى اليمن لمواجهة جائحة كورونا.



ولفت مكتب المنظمة باليمن، في بيان له، إلى أن أول طائرة تحمل شحنة من المستلزمات الطبية هبطت في اليمن منذ بدء أزمة كورونا.

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وأشار إلى أن المزيد من المستلزمات الطبية والأدوية ستصل إلى صنعاء وعدن الأسبوع المقبل.

واعتبرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر هذه المؤن مهمة للغاية لدعم المرافق الصحية التي ضَعُفت بشكل كبير على مدار سنوات النزاع.

ويوم أمس أعلنت اللجنة الوطنية العليا للطوارئ عن ‏تسجيل تسع حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس ‎كورونا خلال الساعات الأخيرة