أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 مايو 2020 الخليج 365 - علي كامل ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني صباح هذا اليوم الأربعاء الموافق 6 مايو/أيار 2020 وهي كالتالي:

- قصف حوثي عنيف على القرى الآهلة بالسكان في التحيتا جنوب الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/478142/ - الارصاد يتوقع استمرار هطول الأمطار غزيرة ويدعو المواطنين لتوخي الحذر https://www.elyamnelaraby.com/478150/ - إغلاق مسجد في مدينة إب بعد وجود حالة اشتباه بوباء كورونا https://www.elyamnelaraby.com/478154/ - العمراني: انعدام الشفافية لدى المليشيات وتكتمها عن حالات كورونا سيفاقم الوضع https://www.elyamnelaraby.com/478155/ - وزير الصحة يدعو لفرض حظر التجوال بعدن ويوضح خطر تكتم الحوثيين عن الإصابات Advertisements https://www.elyamnelaraby.com/478158/ - القوات الحكومية تكسر هجوماً لمليشيات الحوثي في قانية بالبيضاء https://www.elyamnelaraby.com/478159 - ذمار.. السيول تهدم 4 منازل وتجرف محاصيل زراعية بمديرية "جهران" https://www.elyamnelaraby.com/478161/ - عشرات من مليشيا الحوثي يطوقون قرية بذمار بعد أنباء عن إصابات بكورونا https://www.elyamnelaraby.com/478164/ - خسائر حوثية بشرية ومادية جراء خروقاتها لوقف إطلاق النار بالساحل https://www.elyamnelaraby.com/478143 - افتتاح معمل لتصنيع الكمامات بالمخا بدعم من الإمارات https://www.elyamnelaraby.com/478141

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