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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عشرات من مليشيا الحوثي يطوقون قرية بذمار بعد أنباء عن إصابات بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 مايو 2020
ذمار - الخليج 365
قالت مصادر في محافظة ذمار إن مليشيا الحوثي طوقت إحدى قرى مديرية ميفعة عنس، بعد أنباء عن إصابات بفيروس كورنا.
وأفادت المصادر أن مليشيا الحوثي في ذمار نشرت عشرات المسلحين على مداخل قرية "الحسول" (12 كم شرق مدينة ذمار)، ومنعت الأهالي من الخروج أو الدخول إلى القرية.
وأشارت المصادر إلى أن الحوثيين يتعاملون مع الوباء بصورة أمنية، لا تمت للإجراءات المتبعة في العالم بصلة.
وحسب المصادر فإن الحوثيين لم يتخذوا أي إجراءات صحية تجاه المشتبه بإصابتهم بالفيروس، كما لم يقدموا أي مستلزمات تساعد في الوقاية من الوباء.
وذكرت المصادر أن المصاب الذي تأكدت إصابته بالفيروس يعمل في بيع القات في سوق عنس بالعاصمة صنعاء، وهو أحد أكثر الأسواق ازدحاماً، ويحتمل أن يكون قد نقل الفيروس إلى محيط أسرته، الأمر الذي يشير إلى أن هناك انتشار كبير للوباء في العاصمة صنعاء.
وأعلنت سلطات المليشيا الحوثية في وقت سابق اليوم إصابة مهاجر من الجنسية الصومالية بالفيروس، حيث كان يسكن في أحد فنادق صنعاء وتم فحصه بعد وفاته وظهر إصابته بالفيروس.
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