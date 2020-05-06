- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر القوات الحكومية تكسر هجوماً لمليشيات الحوثي في قانية بالبيضاء والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 مايو 2020
البيضاء - الخليج 365
كسرت القوات الحكومية مسنودة بالمقاومة الشعبية، هجوماً شنّته مليشيات الحوثي الانقلابية على أحد المواقع العسكرية في جبهة قانية الوهبية شمال محافظة البيضاء، مستغلة مبادة وقف إطلاق النار التي أعلنها تحالف دعم الشرعية مطلع أبريل الماضي.
وقال قائد اللواء 117 مشاه العميد أحمد حسين النقح، في تصريح بثه المركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن مليشيات الحوثي حشدت عناصرها وحاولت التقدّم في أحد المواقع بجبهة قانية إلا أن أبطال الجيش والمقاومة أفشلوا المحاولة وكبّدوا المليشيات خسائر كبيرة في المعدّات والأرواح.
وأضاف العميد النقح، أن "من بين خسائر العدو قيادات ميدانية كبيرة تلقت تدريباتها على أيدي خبراء ايرانيين"، بالإضافة إلى آليات ومعدات وأسلحة خفيفة وذخائر متنوعة استعادتها قوات الجيش في معارك اليوم الثلاثاء.
وأكد قائد اللواء 117مشاه، أن أبطال الجيش الوطني في جاهزية قتالية عالية ويقظة دائمة وعلى استعداد لتحرير كافة مناطق البيضاء التي ما تزال تحت سيطرة المليشيات الحوثية المدعومة من إيران.
كانت هذه تفاصيل خبر القوات الحكومية تكسر هجوماً لمليشيات الحوثي في قانية بالبيضاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.