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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر العمراني: انعدام الشفافية لدى المليشيات وتكتمها عن حالات كورونا سيفاقم الوضع والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 مايو 2020
عدن عمان - الخليج 365
قال السفير اليمني في الأردن علي العمراني، إن انعدام الشفافية لدى سلطات الانقلاب في صنعاء، في الإعلان عن حالات الإصابة بمرض كورونا، يترتب عليه مفاقمة الوضع أكثر، من حيث مستوى الدعم المقدم من المنظمات الدولية حيث أن المنظمات تقدم الدعم المتاح حسب عدد حالات، الإصابة.
وأضاف العمراني في تغريدات له على "تويتر " كذلك فإن المواطنين، ونتيجة للتكتم، لا يتخذوا احتياطاتهم الممكنة، من تباعد جسدي، وتجمعات، أو لبس كمامات إن توفرت، وخلافه، وكل هذا يسهم في انتشار عدوى المرض بشكل أكبر".
وقال يبدو إن الجماعة يطبقون شعارهم الأثير : لا نبالي ! أو يمضون على نهج الإمام يحيى عندما قال وهو يرد على من طلب منه مساعدة الشعب في المجاعة : من مات فهو شهيد، ومن عاش فهو عتيق".
وتتكتم مليشيات الحوثي الانقلابية عن إعلان الأرقام الحقيقة للإصابة بفيروس كورونا، في حين تتحدث مصادر طبية عن وجود إصابات عدة، محذرة من تفاقم الأوضاع بشكل كبير بسبب التكتم الحوثي
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