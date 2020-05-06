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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الارصاد يتوقع استمرار هطول الأمطار غزيرة ويدعو المواطنين لتوخي الحذر والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 مايو 2020
عدن - الخليج 365
توقع المركز الوطني للأرصاد، هطول أمطار مصحوبة بعواصف رعدية قد تصل إلى شدة الغزارة خلال الساعات القادمة.
وأوضح في نشرته التحذيرية، أن الأمطار قد تهطل على أجزاء واسعة من محافظات اليمن الجبلية من (صعده شمالا إلى لحج وتعز جنوبا)، مع احتمال امتدادها غربا إلى أجزاء من الساحل الغربية وسهل تهامة وشرقاً الى الهضاب الداخلية والمناطق الصحراوية وصولاً الى المناطق الداخلية لمحافظات حضرموت والمهرة.
وأضاف: "قد تشهد اجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية والمناطق الداخلية المحاذية لها، كذلك ارخبيل سقطرى امطار متفاوتة الشدة".
وحذر المركز الوطني للأرصاد المواطنين في المحافظات المتوقع هطول الأمطار توخي الحيطة والحذر من تدفق السيول في الشعاب والوديان والاحتماء من العواصف الرعدية ومن الانهيارات الصخرية في الطرقات الجبلية، وعدم التواجد في ممرات السيول.
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