قصف حوثي هستيري على منازل المواطنين في حيس جنوب الحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 مايو 2020

الحديدة - الخليج 365

واصلت مليشيات الحوثي الإجرامية استهداف وقصف الأحياء السكنية ومنازل المواطنين بمدينة حيس جنوب محافظة الحديدة في إطار خروقاتها اليومية للهدنة الأممية.



مصادر محلية في حيس أفادت أن مليشيات الحوثي قامت باستهداف منازل المواطنين والأحياء السكنية في المدينة بقذائف بي 10، وبقذائف آر بي جي، في الوقت الذي فتحت نيران اسلحتها الرشاشة المتوسطة عيار 14.5 وعيار 12.7، وسلاح معدل البيكا بشكل هستيري.

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وأضافت المصادر أن قذائف المليشيات تساقطت على أحياء سكنية متفرقة وتسببت بحالة ذعر وخوف في صفوف الاهالي بمدينة حيس ، الذين يعانون بشكل متكرر من قصف المليشيات على المدينة.

وتواصل مليشيات الحوثي أعمالها الإجرامية والتنكيل بالمواطنين الابرياء باستهداف وقصف منازلهم ضمن سلسلة جرائمها الإنسانية بحق المدنيين الأبرياء في محافظة الحديدة.