قصف حوثي عنيف على القرى الآهلة بالسكان في التحيتا جنوب الحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 مايو 2020

الحديدة - الخليج 365

قصفت مليشيات الحوثي الذراع الإيرانية في اليمن، الأحياء والقرى الآهلة بالسكان في مديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة، بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.



وقالت مصادر محلية في التحيتا إن المليشيات اقدمت على استهداف الأحياء السكنية السكنية بقذائف مدفعية الهاون الثقيل عيار 82؛ وبقذائف آر بي جي، وبقذائف مدفعية بي10.

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وطبقاً للمصادر، فقد فتحت عناصر المليشيات نيران أسلحتها الثقيلة نوع م.ط عيار 23 ، والأسلحة الرشاشة المتوسطة 14.5 وعيار 12.7 وسلاح معدل البيكا، بشكل مكثف نحو منازل المواطنين في المدينة.

وأضافت المصادر ان القصف والاستهداف الحوثي تسبب بحالة من الذعر والخوف والهلع في صفوف المدنيين الساكنين بمنازلهم لاسيما الأطفال والنساء.

هذا وتواصل مليشيات الحوثي خروقاتها وانتهاكاتها للهدنة الأممية ووقف إطلاق النار في محافظة الحديدة ،في ظل صمت وتجاهل المجتمع الدولي والمواقف السلبية للبعثة الأممية، رغم إعلان التحالف العربي وقف إطلاق النار الشامل، لإتاحة المجال لمواجهة تبعات تفشي فيروس كورونا، وهو الامر الذي سارعت المليشيات لرفضه وعدم الإلتزام به امتداداً لخروقاتها ونكثها للاتفاقيات السابقة.