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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر افتتاح معمل لتصنيع الكمامات بالمخا بدعم من الإمارات والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 مايو 2020
تعز - الخليج 365
افتتحت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي معمل تصنيع الكمامات في مدينة المخا بالساحل الغربي.
ويهدف المعمل إلى إنتاج مائة ألف كمامة كمرحلة أولى، في طريقه إلى رفع القدرة الإنتاجية لتصل الى مليون كمامة، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى مواجهة فيروس كورونا والوقاية منه.
وقال ممثل الهلال الأحمر الإماراتي خلال تدشين المعمل، بأنه يُأمّل من العاملات في المعمل إنتاج مائة ألف كمامة كمرحلة أولى ،وبفضل من الله ثم بجهود الاخوات العاملات والمشرفات على المشغل لدينا طموح بالمواصلة لإنتاج اكبر عدد ممكن من الكمامات والتي تصل إلى مليون كمامة.
وفي السياق نفسه أوضحت مشرفة المعمل، بأن افتتاح مركز صناعة الكمامات جاء نظراً لما نواجهه من الوباء المنتشر في العالم، موجهة شكرها وتقديرها لدولة الإمارات العربية المتحدة التي دعمت المشروع وذلك عن طريق ذراعها الإنساني ممثلة بهيئة الهلال الأحمر الإماراتي.
واضافت بأن المعمل يضم 40 ماكينة خياط ومائة عاملة من النساء يعملن في مراحل متعددة، بداية بالقص مروراً بالإنتاج والكي والتغليف، مشيرة إلى أن هذا المشروع يعد بداية لمشاريع عدة قادمة بعد تجاوز وباء فيروس كورونا.
ويعد معمل إنتاج وصناعة الكمامات في المخا هو الثاني من نوعه بالساحل الغربي، بعد افتتاح المعمل الأول في مدينة الخوخة التابعة لمحافظة الحديدة، والتي تسعى لصناعة وانتاج الكمامات لتغطي مناطق الساحل الغربي.
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