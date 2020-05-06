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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مناقشة التجهيزات في المحاجر الصحية بالمهرة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 مايو 2020
متابعات_ الخليج 365
ناقش اجتماع برئاسة أمين المجلس المحلي بالمهرة سالم نيمر، تجهيزات مراكز العزل وترتيب السكن والحوافز للطواقم الطبية العاملة في المحاجر الصحية، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.
واستعرض الاجتماع التجهيزات في المحجر الصحي بمديرية شحن، وسير العمل في تركيب الكاميرات لفحص درجة الحرارة عن بعد.
وأكد مدير مكتب الصحة الدكتور عوض سعد، ضرورة تجهيز مراكز العزل وتوفير منظومات الأمن والسلامة للعاملين في المحاجر الصحية، لافتا إلى أنه سيتم الاستعانة بطلاب المعهد الصحي بالمحافظة لرفد الكادر الصحي في مراكز العزل والمحاجر الصحية.
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