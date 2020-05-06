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صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الآن ..الكشف عن قرار طارىء اصدره زعيم الحوثيين بعد فشل الوساطة مع قبائل " ال عواض" !

اعتبر الزميل الصحفي " جلال الشرعبي " ان تغريدة القيادي الحوثي البارز "حسين العزي " بخصوص تطورات التصعيد الطارىء بين الحوثيين وقبائل " أل عواض " لا تعني سوى ان الحرب قرار قد اتخذ لكسر شوكة ياسر العواضي. واشار الشرعبي في تغريدة له - رصدها محرر "اليمني اليوم " - ان الأمر مرهون برجال البيضاء ومشائخها إما وقفة عز أو بيعة رخيصة .. الحياة موقف وانتم من بيدكم كتابة تاريخ يليق بكم.. أما الشرعية فتأكدوا انها ستوقف الجبهات ليتفرغ الحوثي للبيضاء ورأس الشيخ ياسر ..". -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: زوج “نانسي عجرم” في ورطة كبيرة وحقيقية بعد تلقيه طعنة غادرة من أقرب المقربين لزوجته وكشف خيوط الجريمة وماذا كان يفعل أثناء دخول الشاب السوري الفيلا عاجل:لأول مرة الكشف عن سر غضب الشيخ ياسر العواضي لمقتل "جهاد الاصبحي" ولماذا جن جنوه على تلك الفتاة بينما قتلت الاف النساء اليمنيات ولم يغضبه ذلك الأمن يلقي القبض على فتيات وشبان في حفلة “جنس جماعي” بدولة عربية اول رد فعل غاضب للفنانة ’’فيفي عبده‘‘ على رامز جلال بعد وقوعها في مصيدة برنامجه ..شاهد عاجل:ليس حوثي ولا من الشرعية..الشيخ ياسر العواضي بتلقى طعنة غادرة وضربة موجعة من اقرب الناس اليه..لن تصدق من هو الحقير غدر بالبطل العواضي Advertisements عاجل:لم تفعلها الشرعية ولا التحالف والا انتقالي..مغترب دحباشي من ابناء هذه المحافظة الشمالية يباغت الجنوبيين بعمل جبار اثلج صدر كل جنوبي ( صورة ) عاجل..الشيخ ياسر العواضي يحقق اول انتصار ويكسر هيبة الحوثيين وتسلطهم..ورسالة خنوع حوثية للشيخ العواضي تتوسل اليه ان يوقف قرع طبول الحرب( نص الرسالة) عاجل..السلطات السعودية تزف بشرى سارة للمغتربين الذين تم طردهم من العمل وليس لديهم دخل ولا مرتبات وتعلن رسميا عن هذا الحل الذي ينهي كل مشاكلهم عاجل وهاااام:تحذير للمغتربين اليمنيين في السعودية..اياك ان ترتكب هذه المخالفة البسيطة لأنها ستودعك السجن والغرامة المالية كبيرة ستقصم ظهرك ولن تستطيع دفعها عاجل..اردوغان يباغت الشرعية ودول التحالف ويثلج صدور ابناء الجنوب بهذا العمل الذي لم يتوقعه احد ولم يخطر على بال اي جنوبي ( صورة ابكت الجنوبيين من شدة الفرحة ) عاجل ..فيروس كورنا يطيح برئيس الوزراء معين عبد الملك من منصبه..والرئيس هادي يعلن هذا القرار الخطير الذي اسعد كل ابناء الجنوب عاجل..عيدروس الزبيدي يباغت الجميع ويصعق طارق عفاش وقوات حراس الجمهورية ويدعوهم لترك الملابس العسكرية وارتداء ملابس النساء فهي مناسبة لهم

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