مشائخ ووجهاء البيضاء يؤكدون وقوفهم صفاً واحداً في مواجهة الميليشيات الحوثية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

أكد مشائخ ووجهاء محافظة البيضاء، وقوفهم صفاً واحداً في مواجهة ميليشيا الحوثي الإنقلابية وإنتهاكاتها المستمرة ضد أبناء المحافظة، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.



جاء ذلك في البيان الصادر عن اللقاء الموسع الذي عقد الثلاثاء، في محافظة مأرب، برئاسة محافظ المحافظة، اللواء الركن، ناصر الخضر السوادي، وضم عددا من مشائخ ووجهاء محافظة البيضاء للوقوف امام اخر المستجدات بمحافظة البيضاء.

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وشدد البيان على وقوف قبائل البيضاء مع كل من يقاوم الميليشيات الإنقلابية واستعدادهم الكامل لنصرة اي مظلوم في المحافظة .. داعياً القبائل الى رفد الجيش الوطني بالمقاتلين وتعزيز كافة جبهات القتال بالمحافظة لمواجهة مليشيات الحوثي.

ودان البيان جرائم مليشيات الحوثي في محافظة البيضاء وإنتهاكاتها بحق المدنيين والتي تسبب أخرها في إستشهاد المواطنة، جهاد احمد محمد الاصبحي بعد قيام الميليشيات بإقتحام منزلها في مديرية الطفة .

ودعا البيان الحكومة والتحالف العربي الى مناصرة الجيش الوطني وقبائل البيضاء في حربهم ضد مليشيات الحوثي، والإسراع في عملية تحرير محافظة البيضاء، التي أصبحت متهيئة لطرد مليشيات الحوثي بعد تزايد الانتهاكات بحق أبنائها.