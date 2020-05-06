وزير الإعلام يدين محاولة الاستهداف الحوثية الفاشلة بصاروخين باليستيين وسياسة التمترس بالمدنيين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

ادان وزير الاعلام معمر الارياني محاولة الاستهداف الفاشلة التي نفذتها مليشيا الحوثي الانقلابية بصاروخين بالستيين -ايراني الصنع- من بين منازل المواطنين في محافظة صنعاء وسقوطهم بشكل عشوائي في محافظتي عمران وصعده.



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وقال "ان هذه المحاولة الفاشلة للمليشيا الحوثية استمرار لسياسة التمترس بالمدنيين وتصعيد خطير لمسلسل خرق وقف إطلاق النار".

واشار الارياني الى ان ‏هذا التصعيد الخطير يؤكد مضي مليشيا الحوثي في تنفيذ الأجندة الإيرانية التخريبية ونسف كل جهود التهدئة ووقف إطلاق النار، دون اكتراث بمعاناة ومصير الملايين من المدنيين ودعوات توحيد الجهود لمواجهة فيروس كورونا والتي اعترفت المليشيا بأول حالة إصابة في مناطقها بعد إخفائها لعدد من الاصابات.

‏ودعا المجتمع الدولي والامم المتحدة والمبعوث الخاص لليمن السيد مارتن غريفيث لادانة هذا التصعيد والخروقات الحوثية المتواصلة لوقف إطلاق النار بمختلف انواع الأسلحة والصواريخ الباليستية وتشديد الضغوط على النظام الإيراني لوقف سياساته التخريبية في اليمن والمنطقة.