شكرا لمتابعة خبر عن لأول مرة الحوثيون : يعلنون إغلاق المساجد في العاصمة صنعاء اعتباراً من فجر اليوم الأربعاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن الحوثيون أنه سيتم إغلاق المساجد في عشرة أحياء بأمانة العاصمة اعتباراً من فجر اليوم الأربعاء في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا عقب اكتشاف أول حالة مصابة بالفيروس لصومالي الجنسية في صنعاء.

وأكد مكتب الأوقاف والإرشاد بأمانة العاصمة صنعاء أنه سيتم إغلاق المساجد في العشرة الأحياء التي تم الإعلان عن حظر تجولا فيها لمدة 24 ساعة اعتباراً من السادسة من صباح اليوم الأربعاء وهي أحياء الزراعة الجنوبي بمديرية التحرير والمذهب والحميدي بصنعاء القديمة وكلية الطيران بمديرية معين والقمة بمديرية آزال والروني بمديرية الثورة والمجد الشمالية في الصافية والرحاب الشرقية بمديرية السبعين وعذبان بمديرية الوحدة والمتاريب الغربية بمديرية شعوب وغول القاضي بمديرية بني الحارث.

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