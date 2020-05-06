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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل وخطير جدا.. محافظ سقطرى يباغت الجميع ويكشف ماحدث عقب سيطرة الانتقالي على مبنى المحافظة ورفع علم الانفصال..وهذا هو موقف القوات السعودية

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