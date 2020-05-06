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صنعاء - ياسمين الخيامي - قرار يتخذه “الحوثي” بحق الشيخ ياسر العواضي لهذه الاسباب "تفاصيل حصريه"

باوامر من قائد الحوثيين عبدالملك الحوثي مؤتمر صنعاء يتخذ قرار بحق ياسر العواضي لهذه الاسباب تفاصيل حصرية :

افاد مصدر مطلع في حزب المؤتمر الشعبي العام بصنعاء ان رسالة وصلت لرئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق ابو راس من عبدالملك الحوثي تضمنت تجاوزات قام بها الامين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام ياسر العواضي وتحريضه ضد الجيش واللجان الشعبية وتواصله مع العدوان كما نصت الرسالة المطولة.

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المصدر اكد ان عبدالملك طلب من ابو راس باتخاذ موقف من ياسر العواضي كونه خائن للوطن مطالبا بإصدار بيان رسمي من الحزب.

وأشار المصدر ان صادق ابو راس عقد اجتماع مع عدد من قيادات المؤتمر الشعبي العام الذين صادقوا على فصل ياسر العواضي واعلان ذلك في حالة توترت الأوضاع في محافظة البيضاء.