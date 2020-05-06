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عدن - ياسمين التهامي - عاجل: مصر تعلن الحرب على تركيا وتدعو الدول العربية لاجتماع طارئ والسيسي يتوعد أردوغان



أعلنت جامعة الدول العربية عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة، الثلاثاء، على مستوى المندوبين الدائمين، لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا والتهديدات التي تواجهها وبلورة موقف عربي في هذا الشأن. وجاء الإعلان بعد أن قدمت مصر طلبا لجامعة الدول العربية، اليوم الاثنين، لعقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة، لبحث التطورات الحالية في ليبيا. مصر تعلن الحرب على تركيا وأكدت مصر في الطلب أن التطورات الجارية واحتمالات التصعيد تنذر بتهديد استقرار ليبيا والمنطقة، داعية لعقد الاجتماع الطارئ لاتخاذ موقف عربي في هذا الشأن. وترفض مصر قيام رئيس حكومة الوفاق فايز السراج بتوقيع مُذكرتيّ تفاهم مع تركيا، باعتبار أن ذلك يتجاوز صلاحياته وفقاً لاتفاق الصخيرات السياسي؛ مع التأكيد على أهمية عدم انتهاك الأراضي الليبية ودخول أطراف ثالثة تُزيد من تعقد الموقف على المشهد الليبي. وتأتي هذه الدعوة في الوقت الذي تستعد فيه تركيا لإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا في إطار مذكرة التفاهم حول تعزيز التعاون الأمني العسكري مع حكومة الوفاق الوطني. وسبق أن أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن من المتوقع أن ترسل بلاده قوات عسكرية إلى ليبيا تلبية لدعوة من قبل حكومة الوفاق، وبعد أن تتم الموافقة على هذا الأمر من قبل برلمان تركيا، الذي يصوت حول مذكرة التفويض الخميس المقبل. وفي تحرك يهدف إلى منع هذا التطور، أجرى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، منذ الخميس الماضي 4 مكالمات على الأقل مع زعماء دول العالم بشأن ليبيا، حيث تحدث مع كل من رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، والرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون.

