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عدن - ياسمين التهامي - مفاجأة : العرافة اللبنانية ’’ليلى عبداللطيف‘‘ تكشف (بالاسم) الدولة التي تقف وراء انتشار كورونا وتفجر مفاجأة بشأن موعد انتهائه والطبيب العربي المعجزة الذي سينقذ العالم.





الإعلامي الكويتي علي احمد ، استضاف على قناة “سكوب الكويتية” السيدة ليلى عبد اللطيف وذلك خلال مداخلة هاتفية حيث أطلقت العديد من التوقعات. وسألها الاعلامي الكويتي ما اذا كان فيروس كورونا هو مفتعل ام فيروس طبيعي ، فكانت المفاجأة بإجابتها حيث قالت: “شوف يا استاذ علي انا ما بخاف الا من الله وانا الان امام مسؤولية كبيرة بأن أعلن ان فيروس كورونا هو بيولوجي مفتعل من قبل اميركا لتحارب به اقتصاد الصين ولكنه خرج عن سيطرة اميركا ودخل هذا الفيروس الى اميركا نفسها فانقلب السحر على الساحر، ولكنني أرى انه سينتهي فجأة خلال شهرين لان احدى الدول العربية ستخترع علاجاً له، وسيلمع اسم طبيب عربي وسيكرم لإختراعه العلاج”. وهذا أبرز ما توقعته ليلى عبداللطيف خلال مداخلتها: كورونا بيولوجي افتعلته اميركا لمحاربة الصين ولكنه خرج عن سيطرتها. سينتهي هذا الفيروس خلال أشهر من الدول العربية. طبيب عربي سيلمع سيكرم لاختراعه علاج نهائي لكورونا. انتشار فيروس كورونا في دول أوروبا واميركا وسيحصد عشرات الآلاف من الأرواح. الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيمر بعارض صحي خطير للغاية. الدول العربية ستتوحد وستكون يداً واحدة وستنتهي بداخلها الحروب والمشاكل. المصالحات العربية العربية ستكون تامة ونهائية وفعالة. احدى الدول العربية ستخترع علاجا نهائيا لهذا الفيروس.



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