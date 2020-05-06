شكرا لمتابعة خبر عن مشائخ ووجهاء محافظة البيضاء يوجهون اول بيان للشرعية والتحالف ( نص البيان) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد مشائخ ووجهاء محافظة البيضاء، وقوفهم صفاً واحداً في مواجهة جماعة الحوثي وإنتهاكاتها المستمرة ضد أبناء المحافظة .

جاء ذلك في البيان الصادر عن اللقاء الموسع الذي عقد الثلاثاء، في محافظة مأرب، برئاسة محافظ المحافظة، اللواء الركن، ناصر الخضر السوادي، وضم عددا من مشائخ ووجهاء محافظة البيضاء للوقوف امام اخر المستجدات بمحافظة البيضاء.

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وشدد البيان على وقوف قبائل البيضاء مع كل من يقاوم جماعة الحوثي واستعدادهم الكامل لنصرة اي مظلوم في المحافظة .. داعياً القبائل الى رفد الجيش الوطني بالمقاتلين وتعزيز كافة جبهات القتال بالمحافظة لمواجهة مليشيات الحوثي.

ودان البيان جرائم جماعة الحوثي في محافظة البيضاء وإنتهاكاتها بحق المدنيين والتي تسبب أخرها في إستشهاد المواطنة، جهاد احمد محمد الاصبحي بعد قيام جماعة الحوثي بإقتحام منزلها في مديرية الطفة .

ودعا البيان الحكومة والتحالف العربي الى مناصرة الجيش الوطني وقبائل البيضاء في حربهم ضدجماعة الحوثي ، والإسراع في عملية تحرير محافظة البيضاء، التي أصبحت متهيئة لطرد مليشيات الحوثي بعد تزايد الانتهاكات بحق أبنائها.