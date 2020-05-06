شكرا لمتابعة خبر عن تطورات متسارعة تعرف على قائد الحملة الحوثية الى البيضاء والحوثيون يبررون تحركهم العسكري باتهام الشيخ العواضي بالتستر على دواعش والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر محلية ان جماعة الحوثي تواصل بدفع عناصرها وتحشيد مسلحيها من جهة رداع ومحافظة ذمار إلى تخوم مديرية ردمان والسوادية المجاورة لها بمحافظة البيضاء بالتزامن مع ارسال عدد من الوساطات الى قبائل البيضاء.

واكدت المصادر إن آخر التعزيزات الحوثية قدمت من معسكرات الحوثي في قاع الحقل بمديرية آنس ذمار بقيادة القيادي الميداني لجماعة الحوثي المكنى أبو عبدالملك الشرفي.

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

شاهد : من هو الشخص الذي ارتمت الفنانة "نانسي عجرم" في حضنه وأثارت جدلاً واسعاً في جميع شبكات التواصل (صور وتعليقات صادمة)

شاهد : الفنانة المغربية مريم حسين تبصق في وجه رامز جلال وتسبه.. هذا ما قالته عن الـ 10 مليون دولار (فيديو)

شاهد : الاعلامية المثيرة للجدل حليمة بولند توبخ رامز جلال على الهواء.. وهذا ما قالته عن “الكذبة” والـ 50 مليون (فيديو)

بالفيديو .. مذيعة MBC “لجين عمران“ تكشف حقيقة زواجها من رجل أعمال إماراتي .. وورطتها مع أطباء التجميل !

بعدمسلسل أم هارون .. شاهد أغنية للفنان “نبيل شعيل” تشعل مواقع التواصل.. وتثير جدل كبير بين الكويتيين والعراقيين (فيديو +تعليقات)

هل تذكرون ’’سارة’’ زوجة ”العكيد معتز” نجم ’’باب الحارة’’ شاهد كيف ظهرت بشكل جذاب وجمال فاتن لن تعرفها (صور)

مغتصب أطفال الرياض .. مغردون يطلون هاشتاق يتصدر ترند السعودية .. تفاصيل مدهشة

Advertisements

شاهد: علا الفارس تثير الجدل بتغريدة ساخرة وشمس الكويتية تجلدها!

ملياردير سعودي يتزوج اجمل نجمة في مسلسل "باب الحارة" ويضع شرطين .. والنجمة توافق على كل شروطه من بينها ترك المسيحية ودخول الاسلام

أخيرآ : خادمة نانسي عجرم تحسم الجدل وتعترف أمام القاضي بالعمل الفاضح الذي كان يقوم به زوج نانسي أثناء دخول الشاب السوري فقتله خشية من الفضيحة (تفاصيل)

وجددت جماعة الحوثي، تهديدها بشن الحرب على القيادي المؤتمري والشيخ القبلي ياسر العواضي، واتهامه بالارهاب و"الدعشنة"، بعد فشلهم في إستمالته أو التأثير عليه.

ويأتي التهديد بالتزامن مع استمرار توافد المئات من أحرار محافظتي البيضاء ومأرب الى مديرية ردمان آل عواض، تلبية لدعوة النكف القبلي التي وجهها العواضي للقبائل على إثر استشهاد جهاد الاصبحي على يد مسلحي جماعة الحوثي في منزلها الاسبوع الماضي.

القيادي الحوثي، المعين نائبا لوزير الخارجية بحكومة المليشيا غير المعترف بها، حسين العزي، طالب الشيخ ياسر العواضي بعدم التستر على عناصر القاعدة، وسرعة تسليم قتلة ستة من مسلحي جماعة الحوثي الذين سقطوا في المنطقة.

وأضاف العزي في تغريدة على حسابه بموقع التدوين المصغر " تويتر " :"ننتظر من الأخ ياسر سرعة تسليم قتلة الشهداء السته ووقف التستر عليهم، ولايجوز لأحد منا مهما اختلفنا أن يتجاوز القضاء أو يتستر على عناصر القاعدة".

يأتي ذلك في وقت يتوافد فيه مئات المقاتلين القبليين من محافظتي البيضاء ومأرب تلبية للنكف القبلي الذي دعا له الشيخ ياسر العواضي؛ وفقا لمصادر محلية.

و المصادر، إن مئات المسلحين القبليين وصلوا بعدتهم وعتادهم على متن عشرات السيارات إلى آل عواض في ردمان قادمين من منطقة الجريبات بمديرية نعمان والسوادية ومديرية العبدية بمحافظة مأرب.

وأضافت إن الحشود القبلية لا سيما من المديريات المجاورة لمديرية ردمان جاءت تلبية لدعوة النكف القبلي التي أطلقها الشيخ ياسر العواضي ثأراً لمقتل الشهيدة جهاد الأصبحي على يد مسلحي الحوثي داخل منزلها منتصف الأسبوع الماضي.