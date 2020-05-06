شكرا لمتابعة خبر عن هام وخطير للغاية : فيروس كورونا يصل أول قرية يمنية في الريف .. وجماعة الحوثي تطوق القرية عقب تفشي الفيروس!؟ - الاسم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - افادت الانباء الواردة من محافظة ذمار، نقلا عن مصادر محلية بان جماعة الحوثي، طوقت إحدى قرى مديرية ميفعة عنس، بعد تسجيل حالات اشتباه بفيروس كورونا المستجد.

وقالت المصادر أن جماعة الحوثي نشرت العشرات من عناصرها على مداخل قرية الحسول ومنعوا الأهالي من الخروج أو الدخول إلى القرية.

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وأشار المصدر إلى أن جماعة الحوثي لم تقم بتطبيق أي إجراءات صحية تجاه المشتبه إصابتهم بالفيروس، أو تقديم أي مستلزمات للوقاية والحماية من الفيروس.

وفي السياق ذاته احتجزت جماعة الحوثي خطيب جامع المؤمنين والمصلين بشارع هائل بصنعاء، بعد وصول حالة وفاة لكي يتم أداء صلاة الميت عليها، كما أغلقت بوابة إحدى العمارات السكنية في شارع الرباط ومنعت دخول وخروج السكان، عقب انباء عن رصد حالة اشتباه بالإصابة بفيروس كورونا في العمارة.

وأغلقت جماعة الحوثي عدد من شوارع العاصمة، بحجة تعقيمها، وفرضت حظر تجول جزئي ليلا.

وارتفعت حالات الاصابة بفيروس كورونا المستجد في اليمن، بشكل مخيف، مع إهمال رسمي وشعبي للالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة تفشي الفيروس التاجي.

و وفقا للمصادر الرسمية، بلغ عدد حالات كورونا المؤكدة في اليمن 22 حالة بينها 4 حالات وفاة؛ في صنعاء وعدن وحضرموت.

ويأتي هذا الارتفاع، بعد إعلان جماعة الحوثيعن تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في العاصمة صنعاء، لمهاجر متوفي من الجنسية الصومالية حسب مزاعمهم.