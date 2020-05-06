شكرا لمتابعة خبر عن تركيا تباغت الشرعية ودول التحالف وتثلج صدور ابناء الجنوب بهذا العمل الذي لم يتوقعه احد ولم يخطر على بال اي جنوبي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وزعت منظمة تجديد للتنمية والديمقراطية 500 سلة غذائية للأسر الفقيرة و المحتاجة بعدن المقدمة من الهلال الأحمر التركي .

وأوضح المنسق العام للجنة العليا للإغاثة الشيخ جمال بلفقيه أن المساعدات الغذائية تسهم في التخفيف من معاناة المواطنين خلال شهر رمضان المبارك .. مثمنا دور ومواقف الهلال الأحمر التركي تجاه الشعب اليمني الذي يواجه ظروف صعبة . وقال رئيس منظمة تجديد للتنمية والديمقراطية القاضي فهيم الحضرمي " أن توزيع السلة الغذائية بدعم من الهلال الأحمر التركي تأتي في إطار الأعمال التنموية التي تنفذها المنظمة بالشراكة مع المنظمات الدولية والمحلية وباشراف اللجنة العليا للإغاثة تجاه أبناء عدن بمختلف المجالات .. معبرا بالشكر والتقدير للهلال الأحمر التركي وكل الجهات الداعمة التي تسعى لمساعدة المواطنين والتخفيف من معاناتهم .. مؤكدا أن المؤسسة تستعد لتنفيذ برامج تنموية خلال الفترة المقبلة .

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من جانبه أوضح ممثل الهلال الأحمر التركي " مصطفى دآين " أن السلة الغذائية المقدمة لأبناء عدن هي ضمن المساعدات الإنسانية التي ينفذها الهلال الأحمر التركي تجاه الأسر المحتاجة في سبع محافظات يمنية محررة .

وأشار ان المساعدات التركية لا تقتصر على السلة الغذائية بل تشمل الصحة والمياه وغيرها من الجوانب الخدمية التي تلامس حياة المواطن اليمني .