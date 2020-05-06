شكرا لمتابعة خبر عن تحذير هام للمغتربين اليمنيين في السعودية..اياك ان ترتكب هذه المخالفة البسيطة لأنها ستودعك السجن والغرامة المالية كبيرة ستقصم ظهرك ولن تستطيع دفعها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توعدت وزارة الداخلية السعودية، امس الثلاثاء، مخالفي العزل أو الحجر الصحي بغرامة بحد أقصى 200 ألف ريال (53.3 ألف دولار) أو السجن لمدة لا تزيد عن سنتين، أو كلا العقوبتين.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، يعاقب الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو منشآت القطاع الخاص أو العاملين فيها أو المتعاملين معها، ممن يخالفون الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة من قبل الجهات المعنية لمواجهة جائحة كورونا، وذلك بغرامة لا تقل عن ألف ريال (266.7 دولار)، ولا تزيد على مئة ألف ريال (26.7 ألف دولار)، أو السجن لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة، أو بالسجن والغرامة معاً، مع إغلاق المنشأة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر عند الاقتضاء.

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ويعاقب كل من تعمد نقل العدوى للآخرين بغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال (133.3 ألف دولار)، أو السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات، أو بالسجن والغرامة معاً، وفي حال تكرار المخالفة تتم مضاعفة العقوبة الموقعة في المرة السابقة.

ويعاقب كل من بث شائعة حيال جائحة "كورونا" عبر منصات التواصل الاجتماعي وتطبيقاته أو تداولها، أو نشر معلومات مغلوطة، من شأنها التسبب في إثارة الهلع، أو حرّض على مخالفة الإجراءات والتدابير ذات الصلة، بغرامة لا تقل عن مئة ألف ريال ولا تزيد على مليون ريال (266.7 ألف دولار)، أو السجن لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، أو بالسجن والغرامة معاً.

وإذا كان المخالف لأي من البنود السابقة من المقيمين في المملكة، فيتم إبعاده عن البلاد ومنع دخوله نهائياً إليها بعد تنفيذ العقوبة الموقعة في حقه.

وأوضح المصدر أن وزارة الداخلية ستعلن لائحة للحد من التجمعات، ومن يخالف أحكامها ستطبق بحقه العقوبات المنصوص عليها من الأحكام والعقوبات الخاصة بمخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة فيروس "كورونا" المستجد.

واتخذت السعودية سلسلة طويلة من الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي وباء كورونا العالمي المسبب لمرض"كوفيد 19"، من بينها منع التجول والتنقل بين المحافظات، ومنع التجمعات، وتعليق الصلوات الجماعية بالمساجد وغيرها.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، امس الثلاثاء، ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 30251، وعدد الوفيات إلى 200 حالة.

وسجلت الصحة السعودية 1595 حالة إصابة بوباء كورونا، و 955 حالة تعافي، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 5431.