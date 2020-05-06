شكرا لمتابعة خبر عن تطورات متسارعة.. تعرف على قائد الحملة الحوثية الى البيضاء والمليشيات تختلق مبررا لتحركها العسكري باتهام الشيخ ياسر العواضي بالتستر على دواعش والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - تطورات متسارعة.. تعرف على قائد الحملة الحوثية الى البيضاء والمليشيات تختلق مبررا لتحركها العسكري باتهام الشيخ ياسر العواضي بالتستر على دواعش

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