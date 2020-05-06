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عدن - ياسمين التهامي - عاجل الان.. قرارات جديد بشأن حظر التجول..في المملكه..(نص القرار)





قرر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، تمديد حظر التجول حتى إشعار آخر بسبب المعدلات الحالية لانتشار فيروس كورونا. وأهابت وزارة الداخلية السعودية بالجميع الالتزام بالأمر حفاظا على صحتهم وسلامتهم، وتؤكد في الوقت ذاته استمرار العمل بكافة الإجراءات الاحترازية الخاصة التي سبق الإعلان عنها في عدد من المدن والمحافظات والأحياء السكنية، ومنع التنقل بين مناطق المملكة الثلاثة عشرة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس". وكان الملك سلمان قد أمر بفرض حظر التجول لمدة 21 يوما من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة السادسة صباحا للحد من انتشار فيروس كورونا.



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