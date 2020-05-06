شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل الآن.. حريق في الإمارات ينهي برج سكني من 50 طابقا عن بكرة أبيه والمفاجأة في الفاعل (شاهد) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عاجل الآن.. حريق في الإمارات ينهي برج سكني من 50 طابقا عن بكرة أبيه والمفاجأة في الفاعل (شاهد)





التهم حريق هائل برجاً سكنياً في إمارة الشارقة الإماراتية وتحديدا في منطقة “النهدة”، دون أن تُعرف أسبابه بعد . وأظهرت مقاطع متداولة على نطاق واسع ألسنة اللهب المرعبة تتصاعد من البناية العالية، وسط حالة من الذعر بين المارة في المنطقة والسلطات تقف عاجزة أمام الحريق الهائل. وأتى الحريق وفق ما نشرت وسائل إعلام إماراتية، على جميع أدوار البرج السكني بعد امتداده للطوابق العلوية. وأشارت إلى أن المبنى مؤلف من 50 طابقاً وذكر المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة أن فرق الدفاع المدني في الشارقة سيطرت على الحريق، وأخلت البرج السكني من القاطنين. ونتج عن الحريق ٧ إصابات خفيفة وتم نقلها للمستشفى لتلقي العلاج اللازم. وأفاد شهود عيان بحسب صحيفة “الإمارات اليوم” من سكان برج “الكو” أن الحريق نشب في الطوابق السفلي للبرج وبالتحديد الطابق الأول الذي يعتلي ثمن طوابق مخصصة لمواقف السيارات قبل أن يمتد الحريق بسرعة إلى قمة البرج . فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر حريق هائل في أحد الأبراح بمنطقة النهدة في إمارة الشارقة الإماراتية #UAE #الشارقة pic.twitter.com/kAwYJheHmU — CNBC Arabia (@CNBCArabia) May 5, 2020



قد يهمك ايضاً











Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل الآن.. حريق في الإمارات ينهي برج سكني من 50 طابقا عن بكرة أبيه والمفاجأة في الفاعل (شاهد) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هنا اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.