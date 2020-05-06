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عدن - ياسمين التهامي - شاهد التحديث اليومي من منظمة الصحة العالمية لفيروس كورونا في جميع الدول العربية .. (صورة)





نشرت منظمة الصحة العالمية عبر مكتبها الإقليمي لشرق المتوسط، قبل قليل، التحديث اليومي لمرض فيروس كورونا الذي يبيّن عدد الإصابات والمتعافين والوفيات لعدد من دول شرق المتوسط من بينها اليمن. ويشير البيان - الذي اطلع عليه "المشهد الدولي" - إلى تسجيل اليمن 9 حالات إصابة جديدة بالفيروس، وحالة وفاة جديد اليوم. وأعلنت لجنة الطوارئ اليمنية لمواجهة وباء كورونا - كوفيد 19، اليوم، تسجيل (9) حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس ‎كورونا في اليمن خلال الساعات الأخيرة، منها حالة واحدة في ‎حضرموت و(8) حالات في العاصمة المؤقتة عدن بينها حالة وفاة واحدة، ليرتفع عدد الحالات المؤكدة منذ العاشر من إبريل إلى (21) حالة بينها (3) حالات وفاة. ويعيد "المشهد الدولي" نشر البيان: اضغط على الصورة لمشاهدتها بالحجم الكامل





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