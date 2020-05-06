شكرا لمتابعة خبر عن وردنا الان : اعلان رسمي عن حظر التجوال في صنعاء من هذا الموعد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت اللجنة العلياء لمكافحة الأوبئة بالعاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي عن فرض حظر التجوال المؤقت في عدد من أحياء وحارات مديريات الأمانة في إطار الاستعدادات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأوضح رئيس غرفة عمليات الطوارئ بالأمانة عبدالوهاب شرف الدين أن اللجان المجتمعية التي يتم تأهيلها ضمن البرنامج التدريبي لمواجهة كورونا ستعمل على التطبيق العملي لكيفية مواجهة كورونا في عشرة أحياء بمديريات الأمانة.

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ولفت إلى أن اللجان المجتمعية ستعمل في عدد من مربعات الحارات التي تم تحديدها ضمن خطه تدريبية أقرتها غرفة عمليات الطوارئ لمعرفة مستوى جاهزية واستعداد اللجان المجتمعية.

وأشار إلى أن خطة الإغلاق التجريبي سيتم تطبيقها اليوم الأربعاء لمدة 24 ساعة بمشاركة المجتمع والمكاتب التنفيذية المعنية.

وبدأت جماعة الحوثية بإبلاغ بعض حارات صنعاء ببدء فرض حظر التجوال الجزئي في العاصمة بعد إعلان وزارة الصحة الحوثية حالة وفاة لوافد صومالي في صنعاء .

وقالت مصادر محلية مساء امس الثلاثاء ان الحوثيين ابلغوا المواطنين في حارة عصر القريبة من مستشفى سيبلاس بضرورة أخذ احتياطاتهم التموينية استعداد للحضر .

وأضافت المصادر أن الحظر سيستمر من الساعة الساسة فجر حتى صباح الخميس سيتم خلالها تعقيم المنطقة والمعاملة مع الحالات المشتبهة أن وجدت .

وأكدت المصادر أن التعقيم والحظر سيكون جزئي نظرا لعدم وجود إمكانيات للحظر والتعقيم الكلي .

هذا وشكك عدد من الأطباء بهذه الخطوة كونها جزئية وجاءت متأخرة بسبب تكتم جماعة الحوثي .

الجدير ذكره أن وزير الصحة الحوثي طه المتوكل أعلن اليوم حالة وفاة بفيروس كورونا لوافد من الجنسية الصومالية وان خلالها التحفظ على جثته وتعقيم الفندق الذي كان يسكن فيه بصنعاء وفحص وحجر المخالطين له .