شكرا لمتابعة خبر عن عاجل : اليمنيون في الخارج يوجهون نداء عاجل للحكومة اليمنية و”التحالف العربي” و”الحوثيين” و”الانتقالي” والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجه العديد من المواطنين اليمنيين العالقين في الدول العربية والأجنبية نداء استغاثة عاجل للحكومة اليمنية المعترف بها، في الرياض، وحكومة الحوثيين غير المعترف بها بصنعاء وما يسمى بالمجلس الانتقالي في عدن ودول التحالف العربي للعمل على تسهيل عودتهم إلى اليمن نظرا للظروف المعيشية الصعبة التي يعيشونها.

وطالب الكثير من المواطنين اليمنيين العالقين في السعودية والهند ومصر والأردن وماليزيا في بيان، تلقاه ، الأطراف اليمنية كافة ودول التحالف العربي بالعمل على مساعدتهم كونهم عالقين في تلك الدول بسبب الحجر المنزلي والصحي المفروض في تلك الدول بسبب جائحة كورونا والتي على إثرها تم اغلاق مطاراتها كافة مما صعب على اليمنيين العودة الى بلادهم.

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وأشار البيان إلى الحالة المعيشية الصعبة التي يمر بها اليمنيين الذين سافروا الى تلك الدول بغرض العلاج، حيث أن معظمهم انهوا الغرض الذي سافروا من أجله.

وأكد البيان عاى أن العالقين ممتثلين لكل الاجراءات الوقائية التي اتخذتها وستتخذها اليمن في حال السماح بعودتهم لضمان سلامة الوطن والمواطن في اليمن.

ووجه البيان نداء استغاثة للوكالات الأممية والدولية العاملة في اليمن وخارجه للتحرك العاجل لوقف معاناة الالاف من اليمنيين العالقين في الدول العربية والأجنبية والعمل على إعادتهم إلى اليمن، في أقرب فرصة ممكنة.

ودعوا الى التواصل مع وزارات الخارجية في تلك الدول للسماح بطائرات اليمنية للوصول إلى مطاراتها لنقل الرعايا اليمنيين في الخارج أسوة بما قامت به كافة دول العالم لنقل رعاياها من الدول التي علقوا فيها.

وجدد البيان دعوته لدول التحالف العربي وعلى رأسها السعودية والإمارات بالسماح للرعايا اليمنيين العالقين العودة الى بلادهم والتعامل معهم من باب انساني في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها كل دول العالم.

جدير بالذكر أن هناك أكثر من عشرة الف عالق يمني في السعودية، الاردن، ماليزيا، الهند، ومصر.

وتصر الحكومة اليمنية المعترف بها، على استثناء المغتربين اليمنيين من العودة بحجة منع انتشار فيروس كورونا، بعكس كل البلدان التي اغلقت مطاراتها ومنافذها البرية والبحرية، باستثناء مواطنيها الذي ذللت كافة الصعاب وأعادتهم جميعًا إلى بلدانهم، وفرضت على العائدين حجرا صحيا إجباريا.

و وسط الاستهتار واللامبالاة من مسؤولي الحكومة تتعزز معاناة اليمنيين، يوم بعد يوم.

وأعلنت الحكومة اليمنية، في 30 مارس الماضي، تمديد إغلاق المنافذ البرية والبحرية والجوية لمدة أسبوعين بدأ من الاول من أبريل الماضي، باستثناء الشحن التجاري والمساعدات الإنسانية والإغاثية، مع اتخاذ التدابير اللازمة للفحص.