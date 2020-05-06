شكرا لمتابعة خبر عن الشيخ العواضي : يغضب لمقتل جهاد الاصبحي ولم يغضب على بقية نساء اليمن من كافة المحافظات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يعلم الجميع ان الشيخ ياسر العواضي من اسرة كريمة وهو ليس عنصري فكل اصدقائه واحبابه من كافة المحافظات اليمنية في الشمال والجنوب ولا يفرق بين احد من ابناء اليمن في كل محافظتها ال20 .

احد قادة الحوثي شن حملة شعواء على الشيخ ياسر العواضي وقال انه من العار والمخجل ان يعلن الحرب ويجمع كل القبائل من كافة المحافظات لقتال الحوثي من اجل فتاة يمنية قتلت في البيضاء وتدعى جهاد الاصبحي بينما التزم الصمت ولم يغضب عندما قتلت صواريخ التحالف النساء والاطفال والشيوخ ومزقت اشلائهم في كثير من المدن اليمنية .

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

شاهد : من هو الشخص الذي ارتمت الفنانة "نانسي عجرم" في حضنه وأثارت جدلاً واسعاً في جميع شبكات التواصل (صور وتعليقات صادمة)

شاهد : الفنانة المغربية مريم حسين تبصق في وجه رامز جلال وتسبه.. هذا ما قالته عن الـ 10 مليون دولار (فيديو)

شاهد : الاعلامية المثيرة للجدل حليمة بولند توبخ رامز جلال على الهواء.. وهذا ما قالته عن “الكذبة” والـ 50 مليون (فيديو)

بالفيديو .. مذيعة MBC “لجين عمران“ تكشف حقيقة زواجها من رجل أعمال إماراتي .. وورطتها مع أطباء التجميل !

بعدمسلسل أم هارون .. شاهد أغنية للفنان “نبيل شعيل” تشعل مواقع التواصل.. وتثير جدل كبير بين الكويتيين والعراقيين (فيديو +تعليقات)

Advertisements

هل تذكرون ’’سارة’’ زوجة ”العكيد معتز” نجم ’’باب الحارة’’ شاهد كيف ظهرت بشكل جذاب وجمال فاتن لن تعرفها (صور)

مغتصب أطفال الرياض .. مغردون يطلون هاشتاق يتصدر ترند السعودية .. تفاصيل مدهشة

شاهد: علا الفارس تثير الجدل بتغريدة ساخرة وشمس الكويتية تجلدها!

ملياردير سعودي يتزوج اجمل نجمة في مسلسل "باب الحارة" ويضع شرطين .. والنجمة توافق على كل شروطه من بينها ترك المسيحية ودخول الاسلام

أخيرآ : خادمة نانسي عجرم تحسم الجدل وتعترف أمام القاضي بالعمل الفاضح الذي كان يقوم به زوج نانسي أثناء دخول الشاب السوري فقتله خشية من الفضيحة (تفاصيل)

والحقيقة ان هذا السؤال يستحق البحث عن اجابة صريحة وواضحة لا مجاملة فيها ولا نفاق فهذه ارواح سيسالنا الله جميعا لماذا التزمنا الصمت ولم نسأل عن سبب مقتلهم او محاربة من تسبب في قتلهم وازهاق ارواحهم دون ذنب ارتكبته تلك الضحايا.

وفي رأيي المتواضع ان الشيخ ياسر العواضي غضب وجن جنونه لمقتل جهاد الاصبحي واعلن الحرب على الحوثيين ليس لان جهاد فتاة تمت اليه بصلة او حتى انها من محافظة البيضاء اصلا .

الفتاة تنتمي الى بيت الاصبحي وهي قرية مجاورة لنا في ذبحان وفيها اشهر مقاول يمني كما ان أحمد الاصبحي هو احد اعضاء مجلس النواب ، وبالتالي الامر ليس عنصريا ولا مناطقيا ولا عائليا حتى ينتقم العواضي لشرفه. الحرب تكون فيها اخطأ وهذا امر يعرفه الصغير والكبير وقد اعترف التحالف بتلك الاخطأ واكد انه سيحاسب المسؤولين عنها وسيدفع التعويضات للعائلات التي وقع عليها الخطأ أما بالنسبة لمقتل جهاد الاصبحي فليس الامر كذلك .

جهاد الاصبحي كانت في منزلها حين حاصر الحوثيين منزل زوجها للقبض على عمها ( والد زوجها ) لكنه استطاع المناورة والهروب من حصار الحوثيين، وحين اقتحمت قوات الحوثي المنزل لم تجد سوى جهاد وحدها مرعوبة وخائفة وبدلا من طمأنتها وتهدأة روعها والانسحاب من المنزل قام احدهم وهو عديم الرجولة والشرف بصب جام غضبه عليها واطلق نيران سلاحه وقتلها بدم بارد في جريمة يخجل