شكرا لمتابعة خبر عن مستجدات عاجلة من البيضاء .. العواضي يعلن عن وصول مئات المقاتلين من أبناء القبائل تلبية للنكف ونصرة للشهيدة جهاد الأصبحي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد طارق العواضي شقيق الشيخ ياسر العواضي وصول مئات المقاتلين من أبناء القبائل من مأرب والبيضاء إلى مناطق آل ردمان نصرة للشهيدة جهاد الأصبحي.

وقال العواضي في تغريدة على صفحته تويتر:" يتوافد المئات من الأحرار من أبناء البيضاء ومن مأرب الى ردمان آل عواض بالجرامل والاوالي لا باحثين عن مال ولا رتب ولا شهره وانما للنكف".

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إلى ذلك أفادت مصادر محلية، قبل ساعات، بتوافد مئات المقاتلين القبليين من محافظتي البيضاء ومأرب تلبية للنكف القبلي الذي دعا له الشيخ ياسر العواضي.

وقالت المصادر، إن مئات المسلحين القبليين وصلوا بعدتهم وعتادهم على متن عشرات السيارات إلى آل عواض في ردمان قادمين من منطقة الجريبات بمديرية نعمان والسوادية ومديرية العبدية بمحافظة مأرب.

وأضافت إن الحشود القبلية لا سيما من المديريات المجاورة لمديرية ردمان جاءت تلبية لدعوة النكف القبلي التي أطلقها الشيخ ياسر العواضي ثأراً لمقتل الشهيدة جهاد الأصبحي على يد مسلحي الحوثي داخل منزلها منتصف الأسبوع الماضي.

بالمقابل، في الوقت الذي ترسل الوساطات إلى أصبح في مديرية الطفة وآل عواض، تواصل جماعة الحوثي تحشيد مسلحيها من جهة رداع ومحافظة ذمار إلى تخوم مديرية ردمان والسوادية المجاورة لها.

وقالت المصادر إن آخر التعزيزات الحوثية قدمت من معسكرات الحوثي في قاع الحقل بمديرية آنس ذمار بقيادة القيادي الميداني لجماعة الحوثي المكنى أبو عبدالملك الشرفي.