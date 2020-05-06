شكرا لمتابعة خبر عن ”قناة الجزيرة“ تبث صور لسيطرة الإنتقالي على ديوان محافظة “سقطرى“ ورفع علم الجنوب عليه وتزعم عودته للشرعية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بثت قناة الجزيرة الإخبارية مشاهد ولقطات مصورة لتمكن العشرات من أتباع المجلس الانتقالي الجنوبي من السيطرة على مبنى ديوان محافطة سقطرى،

ورفع علم الدولة الجنوبية السابقة على متنه، ورصد محرر مراقبون برس زعم القناة الإخبارية القطرية، في أحدث أخبارها عن مستجدات الوضع بالارخبيل، ان قوات حكومة الشرعية اليمنية تمكنت من استعادة السيطرة على المبنى.

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وطرد أتباع الإنتقالي الذين سبق وأن اقتحموا المبنى ورفعوا علم دولتهم الجنوبية السابقة فوق أعلى بوابته الرئيسية يوم الثلاثاء تزامنا مع اتهام وزير الداخلية احمد الميسري للسعودية بالتواطؤ مع الإنتقالي ومطالبته في تصريح للقناة بضرورة تحديد موقفها مع الشرعية والشعب اليمني او المجلس الانتقالي الذي وصفه بأنه صنيعة اماراتية وان قيادته مجرد موظفين في شركة اماراتية اسمها المجلس الانتقالي الجنوبي، متهما التحالف بشراء ذمم ضباط باللواء الأول مشاه بسقطرى بأموال اماراتية مقابل الانقلاب وتسليم اللواء.

ورصد محرر مراقبون برس، مهاجمة الميسري بشدة للانتقالي، واعلانه الإدارة الذاتية للجنوب، واصفا القرار بأنه إماراتي وأعلن من الإمارات، ولايمكن ان يقدم للشعب الجنوب وطموحاتهم اي خير يذكر. وفق تعبيره.