شكرا لمتابعة خبر عن “البنك المركزي“ اليمني بعدن يصدر تعميم هام بشأن الحوالات المالية ”وثيقة“ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدر البنك المركزي اليمني بعدن، يوم الثلاثاء الموافق 2020/05/05، تعميم هام لكافة شركات الصرافة المحلية بشأن الحوالات المالية.

وتضمن التعميم الذي تلقاه المشهد اليمني ، و أصدره وكيل البنك لقطاع الرقابة على البنوك، حسين المحضار، منع شركات الصرافة من كشف حساب الوكلاء سواء بالريال اليمني أو بالعملات الأجنبية.

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ويشكو كثير من الوكلاء في الاونة الاخيرة من كشف حساباتهم المصرفية من قبل بعض شركات الصرافة.