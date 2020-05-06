شكرا لمتابعة خبر عن أول رد للتحالف : على الصواريخ الباليستية الذي أطلقها الحوثيون والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، أن جماعة الحوثي أطلقت صباح امس الثلاثاء صاروخين باليستيين من محافظة (صنعاء) باستخدام الأعيان المدنية لمكاني الإطلاق.

وسقط الصاروخ الأول بعد مسافة (121) كلم في محافظة (عمران)، وسقط الصاروخ الثاني بعد مسافة (148) كلم في محافظة (صعدة)، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

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كما أكد المالكي استمرار الحوثيون بانتهاك القانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ الباليستية وسقوطها عشوائياً على المدنيين وكذلك التجمعات السكانية، والتي تهدد حياة المئات من المدنيين.

وبين أن هذه الأعمال العدائية والإطلاقات باستخدام الصواريخ الباليستية تمثل استمراراً لاختراقات لمبادرة وقف إطلاق النار وخفض التصعيد والتي أعلن التحالف عنها وبدأت في (9 أبريل 2020م)، حيث بلغ مجموع الانتهاكات أكثر من (2400) اختراق، باستخدام كافة أنواع الأسلحة الخفيفة والثقيلة وكذلك الصواريخ الباليستية.

هذا وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات الباليستية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي.