شكرا لمتابعة خبر عن “فيصل القاسم” يفاجى الجميع ويكشف عن سـلاح فتاك يمتلكه ”الرئيس” ويستطيع من خلاله أن يوجه هزيمة ساحقة لهذه “الدولة الصغيرة“ ويجعلها ترفع راية الاستسلام التفاصيل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف الإعلامي السوري فيصل القاسم، عن سـ.ـلاح خـ.ـطير، بيد رئيس نظام بشار الأسد، قادر على إيقاف استـ.ـهداف إسرائيل لمـ.ـواقعه وحلفائه الإيرانيين في سوريا.

وقال “القاسم” في تغريدة عبر حسابه “تويتر”: “لدى بشار الأسد، سـ.ـلاح يستطيع من خلاله أن يجـ.ـعل إسرائيل تركـ.ـع على قدميها. يستطيع بشار أن يهـ.ـدد (نتنياهو) بجملة واحدة فقط: إذا استمر قصـ.ـفكم لحلفائي الإيرانيين في سوريا، فأنا اعتذر عن وظيفتي كـ.ـكلب حراسة لحدود إسرائيل.أنا سأستقيل. وأنتم اذهبوا وابحثوا عن كلب حراسة جديد.. وصدقوني لن تجدوا مثلي”.

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وجاءت تغريدة فيصل القاسم، عقب استـ.ـهداف إسـ.ـرائيل،، بعدة غـ.ـارات جوية، نقاط رصد ومراقبة للميليـ.ـشيات الإيرانية في محيط مدينتي “الكسوة” و”صحنايا” في ريف دمشق الغربي.

وذكرت وكالة أنباء النظام السوري “سانا”، أن الهجـ.ـوم الإسرائيلي، أدى لمقـ.ـتل ثلاثة أشخاص، وإصـ.ـابة أربعة آخرين بينهم طفل، نتيجة سقوط الصـ.ـواريخ على منازل مدنية، في بلدتي الحجيرة والعادلية بريف دمشق.

وكان “القاسم” أكد في تغريدةٍ سابقة، أن “قـ.ـوة النظام السوري لا تأتي من جيشه ولا من طائفته ولا من مخـ.ـابراته ولا من الدعم الروسي أو الإيراني، بل فقط من كونه يحكم بلدًا على حدود مباشرة مع إسرائيل. قـ.ـوته تنبع من خدماته التاريخية لتل أبيب حصرًا. والباقي تفاصيل”.

جدير بالذكر، أنه منذ احتلال الكيان الصهيوني للجولان، ويعيش “نظام الأسد” منذ “حافظ” وحتى “بشار” في حالة ود وهدوء مع “تل أبيب”؛ فضلًا عن التواصل السريَّ، بخـ.ـلاف الفرقـ.ـعات الإعلامية عن المقاومة والممانعة.

وفي وقت سابق، صرح الرئيس السابق لجهاز الموساد الإسرائيلي أفرايم هاليفي، أن بشار الأسد هو رجل تل أبيب في دمشق، وأن إسرائيل تضع في اعتبارها منذ بدأت أحداث الثورة السورية أن هذا الرجل ووالده تمكّنا من الحفاظ على الهدوء على جـ.ـبهة الجولان طيلة 40 سنة، منذ تم توقيع اتفاقية فكّ الاشـ.ـتباك بين الطرفين في عام 1974.

وقال “هاليفي” في مقال نشرته مجلة “فورين أفيرز” الأمريكية، تحت عنوان “رجل إسرائيل في دمشق” إنه “حتى عندما نشـ.ـب قتـ.ـال عنيـ.ـف بين القـ.ـوات الإسـ.ـرائيلية والسورية على الأراضي اللبنانية في عام 1982، فإن الحدود على جبهة الجولان ظـ.ـلت هـ.ـادئة”.