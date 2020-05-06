شكرا لمتابعة خبر عن من وزير الصحة الي الرئيس هادي : الوضع في العاصمة الموقتة عدن خطير والوفيات سترتفع إلى 10 ألف .. ويكشف فشل الحكومة في مواجهة الأزمة (وثيقة) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف وثيقة وتقرير رسمي رفعه وزير الصحة والسكان، في الحكومة الشرعية، لرئيس الجمهورية، عن خطورة الوضع الصحي في العاصمة المؤقتة في عدن. كما كشف أن عدد الوفيات في عدن خلال الثلاثة الأيام الماضية، وصلت إلى خمسين حالة، جميعها مشتبة إصابتها بفيروس كورونا.

وقالت الوثيقة :" لم يتسنى له التأكد من صحتها من مصدر رسمي. إن عدد الإصابات بفيروس كورونا، أكبر بكثير مما ورد غي التصريحات الرسمية.

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وأكدت الوثيقة ان الوضع في عدن صعب جداً، وأن إعلان المجلس الانتقالي للإدارة الذاتية زاد الوضع خطورة وسوءً، وتوقع التقرير ارتفاع الوفيات إلى عشرة ألف خلال ثلاثة أشهر.

وتضمن التقرير بعض الاجراءات التي رأها كحلول لكنها في الوقاع هروب من المسئولية، وتكشف عن فشل الحكومة في مواجهة الأزمة الصحية؛ حيث اقترح التقرير أن يتم تسليم المنشئات الصحية للمنظمات الدولية لإدارتها في مواجهة الأزمة.