شكرا لمتابعة خبر عن اخيرآ : بن دغر يفاجئ الجميع ويدعو الحكومة لإعلان هزيمتها في العاصمة الموقتة عدن وتحميل المجلس الانتقالي المسؤولية عن الكوارث في المدينة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دعا الدكتور أحمد عبيد بن دغر، مستشار الرئيس، ورئيس الوزراء السابق، المجلس الانتقالي الجنوبي، لتحمل مسؤوليته بجدية في عدن أو أن يفسح المجال للحكومة الشرعية.

وقال بن دغر في تغريدات نشرها على حسابه: "هناك أمر جوهري لابد من الصدق والصراحة فيه، المناورة فيه لا تجوز، إما وتصديتم للوضع الاجتماعي الصحي الكارثي في عدن، بحكم سلطتكم عليها، ونفوذكم الذي طرد نفوذ الشرعية، أو أفسحتم المجال والطريق للشرعية، لتؤدي دورها، لإنقاذ المدينة والناس.فلحياة الناس أسبقية على ما عداها من مصالح مهما عظمت".

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ووجه بن دغر رسالة شديدة اللهجة للحكومة الشرعية قال فيها: وللحكومة نقول لا تذهبوا هناك مكبلين، أما سلطة عامة وشاملة لتحقيق النجاح والتصدي للوباء واستعادة الخدمات، فالسلطات لا تتجزأ، أو أعلنتم هزيمتكم في عدن وحملتم غيركم المسؤولية أمام الله والشعب فذلك في نظري أفضل لكم وخير للشعب.حالة عدن اليوم كارثية، ولا بد من الانقاذ.