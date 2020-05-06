شكرا لمتابعة خبر عن إستقالة مسؤول من لجنة طوارئ كورونا في المهرة .. لهذا السبب (وثيقة) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قدم وكيل محافظة المهرة بدر سالم كلشات، اليوم الثلاثاء، استقالته من لجنة الطوارئ لمواجهة كورونا بالمحافظة.

وأرجع كلشات في مذكرة، أطلع عليها المشهد اليمني ، رفعها إلى رئيس لجنة الطوارئ ومحافظ المهرة محمد علي ياسر أسباب إستقالته إلى بعض العراقيل التي يواجهها داخل اللجنة.

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

شاهد : من هو الشخص الذي ارتمت الفنانة "نانسي عجرم" في حضنه وأثارت جدلاً واسعاً في جميع شبكات التواصل (صور وتعليقات صادمة)

شاهد : الفنانة المغربية مريم حسين تبصق في وجه رامز جلال وتسبه.. هذا ما قالته عن الـ 10 مليون دولار (فيديو)

شاهد : الاعلامية المثيرة للجدل حليمة بولند توبخ رامز جلال على الهواء.. وهذا ما قالته عن “الكذبة” والـ 50 مليون (فيديو)

بالفيديو .. مذيعة MBC “لجين عمران“ تكشف حقيقة زواجها من رجل أعمال إماراتي .. وورطتها مع أطباء التجميل !

Advertisements

بعدمسلسل أم هارون .. شاهد أغنية للفنان “نبيل شعيل” تشعل مواقع التواصل.. وتثير جدل كبير بين الكويتيين والعراقيين (فيديو +تعليقات)

هل تذكرون ’’سارة’’ زوجة ”العكيد معتز” نجم ’’باب الحارة’’ شاهد كيف ظهرت بشكل جذاب وجمال فاتن لن تعرفها (صور)

مغتصب أطفال الرياض .. مغردون يطلون هاشتاق يتصدر ترند السعودية .. تفاصيل مدهشة

شاهد: علا الفارس تثير الجدل بتغريدة ساخرة وشمس الكويتية تجلدها!

ملياردير سعودي يتزوج اجمل نجمة في مسلسل "باب الحارة" ويضع شرطين .. والنجمة توافق على كل شروطه من بينها ترك المسيحية ودخول الاسلام

أخيرآ : خادمة نانسي عجرم تحسم الجدل وتعترف أمام القاضي بالعمل الفاضح الذي كان يقوم به زوج نانسي أثناء دخول الشاب السوري فقتله خشية من الفضيحة (تفاصيل)

وكان رئيس لجنة الطوارئ لمواجهة فيروس كورونا المستجد بتعز، و وكيل المحافظة، الدكتور عبدالقوي المخلافي، قدم استقالته بالتزامن مع تسجيل أول إصابة بالفيروس في المحافظة، بناء على تصويت أعضاء اللجنة، وتأكيدها على تولي محافظ المحافظة لرئاستها.