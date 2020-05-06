شكرا لمتابعة خبر عن الحوثيين : يشنون هجوم واسع على مواقع الجيش في البيضاء والجيش يتصدى (تفاصيل) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر ميدانية إن قوات الجيش الوطني تصدت لهجوم عنيف شنته جماعة الحوثي على مواقعها في محافظة البيضاء.

وأضافت المصادر إن جماعة الحوثي هاجمت مواقع الجيش في نقطة اليسبل بجبهة قانية الوهبية وعدد من المواقع المحيطة وتصدت لها قوات الجيش وأجبرتها على التراجع، وأشارت المصادر خسائر كبيرة في صفوف المليشيا جراء المعارك.

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

شاهد : من هو الشخص الذي ارتمت الفنانة "نانسي عجرم" في حضنه وأثارت جدلاً واسعاً في جميع شبكات التواصل (صور وتعليقات صادمة)

شاهد : الفنانة المغربية مريم حسين تبصق في وجه رامز جلال وتسبه.. هذا ما قالته عن الـ 10 مليون دولار (فيديو)

شاهد : الاعلامية المثيرة للجدل حليمة بولند توبخ رامز جلال على الهواء.. وهذا ما قالته عن “الكذبة” والـ 50 مليون (فيديو)

بالفيديو .. مذيعة MBC “لجين عمران“ تكشف حقيقة زواجها من رجل أعمال إماراتي .. وورطتها مع أطباء التجميل !

Advertisements

بعدمسلسل أم هارون .. شاهد أغنية للفنان “نبيل شعيل” تشعل مواقع التواصل.. وتثير جدل كبير بين الكويتيين والعراقيين (فيديو +تعليقات)

هل تذكرون ’’سارة’’ زوجة ”العكيد معتز” نجم ’’باب الحارة’’ شاهد كيف ظهرت بشكل جذاب وجمال فاتن لن تعرفها (صور)

مغتصب أطفال الرياض .. مغردون يطلون هاشتاق يتصدر ترند السعودية .. تفاصيل مدهشة

شاهد: علا الفارس تثير الجدل بتغريدة ساخرة وشمس الكويتية تجلدها!

ملياردير سعودي يتزوج اجمل نجمة في مسلسل "باب الحارة" ويضع شرطين .. والنجمة توافق على كل شروطه من بينها ترك المسيحية ودخول الاسلام

أخيرآ : خادمة نانسي عجرم تحسم الجدل وتعترف أمام القاضي بالعمل الفاضح الذي كان يقوم به زوج نانسي أثناء دخول الشاب السوري فقتله خشية من الفضيحة (تفاصيل)

إلى ذلك، قالت مصادر عسكرية إن جماعة الحوثي تواصل استحداث مواقع جديدة في مديرية الأزارق بمحافظة الضالع.

ووفقا للمصادر استحدثت جماعة الحوثي مواقع وقامت بحفر خنادق في جبهة تورصة وجبل السراياء المطل على أجزاء واسعة من القرى التابعة للمديرية، مشيرة إلى تصدي الجيش لهجمات متكررة لجماعة الحوثي في المديرية