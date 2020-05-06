شكرا لمتابعة خبر عن شاهد بالفيديو : الشيخ الأصبحي يكذب قيادي حوثي بارز ويروي حقيقة الاتفاقات مع الحوثيين وبنودها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نفى الشيخ الخضر الأصبحي ما نشره القيادي الحوثي حسين العزي بخصوص الاتفاق بين الحوثيين وقبائل آل عواض بالبيضاء.

وقال الشيخ الأصبحي في مقطع فيديو إن ماتم الاتفاق عليه هو تسليم الجناة والإفراج عن المختطفين وإعادة المنهوبات وتشكيل لجان مشتركة للتحقيق في الحملة الأمنية التي خرجت وما أسباب خروجها.

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مبينا أن التاريخ الذي قال الحوثيون أنهم اجتمعوا فيه مع الشيخ الأصبحي خاطئ ومنوها لهم أنه شهر كريم لايجوز الكذب عليه

واتهم حسين العزي الشيخ الأصبحي بالتراجع عن الاتفاق المبرم بضغط من الأخ ياسر العواضي حسب قوله معتبرا أن قد تم الاتفاق على حل القضية بين الطرفين وهذا مانفاه الشيخ الأصبحي في هذا الفيديو.