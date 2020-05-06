شكرا لمتابعة خبر عن العميد طارق صالح يعلن أول موقف له من انتفاضة قبائل البيضاء ومن دعوة الشيخ العواضي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علق العميد طارق محمد عبدالله صالح، قائد قوات حراس الجمهورية "المقاومة الوطنية" على انتفاضة قبائل البيضاء وموقف الشيخ ياسر العواضي.

وقال صالح" أن الشيخ ياسر العواضي يسجل موقفاً آخر من مواقف النخوة والحمية والوفاء المعروف بها وهو ينتصر ليمنيةٍ حرة".

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وأضاف العميد طارق في تغريدة نشرها على حسابه في تويتر وسجل الشيخ ياسر العواضي موقفاً آخر من مواقف النخوة والحمية والوفاء المعروف بها وهو ينتصر ليمنيةٍ حرة قُتلت في بيتها ظلماً وعدوانا.

واختتم تغريدته قائلا "لقد كان وفيا مع كل قضايا وطنه كما ظل وفيا للمؤتمر والزعيم مثلما هو الآن وفي مع أبناء قبيلته، نشد على يده وعلى يد كل القبائل الرافضة للخنوع والخضوع".